A Milli Takım'ın Paraguay Sınavına El Salvadorlu Hakem

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın hakem kadrosu açıklandı. 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak kritik mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

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A Milli Takım'ın Paraguay Sınavına El Salvadorlu Hakem
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.

FIFA'nın açıklamasına göre Barton'un yardımcılığını, aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki kaderini doğrudan etkileyecek olan bu dev müsabaka, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da başlayacak. Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara kentindeki ünlü Levi's Stadyumu (San Francisco Bay Area) ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, ay-yıldızlıların turnuva yürüyüşündeki en kritik virajlardan biri olacak.

Kaynak: AA

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