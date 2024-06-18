A Milli Takım’ın Gürcistan maçı muhtemel ilk 11’i belli oldu

A Milli Takım’ın EURO 2024’te Gürcistan ile oynayacağı maçın muhtemel ilk 11’i belli oldu.

Son Güncelleme:
A Milli Takım’ın Gürcistan maçı muhtemel ilk 11’i belli oldu

A Milliler, EURO 2024’teki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistanvkarşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.
Kalabalık bir Türk toplumunun yaşadığı Almanya’da Dortmund, Türklerin yoğun olarak bulunduğu bir yer.

Montella kararını verdi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Gürcistan karşısında şans verecek mi?Montella kararını verdi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na Gürcistan karşısında şans verecek mi?Spor

A Milli Takım’ın ilk 11’i ise merak konusu oldu. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından muhtemel ilk 11’in şu isimlerden oluşacağını yazdı: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper.

Son Güncelleme:
Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir Otobüs devi iflasa sürüklendi. Dev firma yakında kontak kapatabilir
Acun'un kanalı TV8 resmen duyurdu. Survivor'un yerine yayına başlıyor Acun'un kanalı TV8 resmen duyurdu. Survivor'un yerine yayına başlıyor
Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti: Genç yıldıza veda Fenerbahçe’de genç yıldıza veda
2024 Paris Olimpiyatları için sporculara 'hayati risk' uyarısı 2024 Paris Olimpiyatları için sporculara 'hayati risk' uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi