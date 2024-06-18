A Milli Takım’ın Gürcistan maçı muhtemel ilk 11’i belli oldu

A Milliler, EURO 2024’teki ilk maçına bu akşam çıkıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistanvkarşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

Kalabalık bir Türk toplumunun yaşadığı Almanya’da Dortmund, Türklerin yoğun olarak bulunduğu bir yer.

A Milli Takım’ın ilk 11’i ise merak konusu oldu. Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, X hesabından muhtemel ilk 11’in şu isimlerden oluşacağını yazdı: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper.