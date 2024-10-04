A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Belli Oldu! O İsim İlk Kez Çağrıldı

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kariyerine Stuttgart'ta devam eden ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye-Karadağ maçı 11 Ekim Cuma akşamı saat 21.45'te Samsun'da oynanacak.

14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te ise Türkiye deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor. 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.

Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.