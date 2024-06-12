A Milli Takım'da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak iddiası

Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Almanya-İskoçya açılış maçıyla başlayacak.

A Milli Takım ise ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı oynayacak.

EURO 2024 F Grubu'nda mücadele edecek olan millilerimiz, sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadığı belirtilmişti.

KADRODAN ÇIKARILABİLİR!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; yetenekli futbolcu İrfan Can Kahveci, sakatlandı. Sakatlık geçiren Kahveci'nin kadrodan çıkarılma ihtimali olduğu iddia edildi.