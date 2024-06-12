A Milli Takım'da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak iddiası

A Milli Takım'da sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci'nin, turnuva öncesi kadrodan çıkarılabileceği iddia edildi.

Son Güncelleme:
A Milli Takım'da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak iddiası

Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Almanya-İskoçya açılış maçıyla başlayacak.

A Milli Takım ise ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı oynayacak.

EURO 2024 F Grubu'nda mücadele edecek olan millilerimiz, sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadığı belirtilmişti.

A Milli Takım'da sakatlık şoku: İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarılacak iddiası - Resim : 1

KADRODAN ÇIKARILABİLİR!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; yetenekli futbolcu İrfan Can Kahveci, sakatlandı. Sakatlık geçiren Kahveci'nin kadrodan çıkarılma ihtimali olduğu iddia edildi.

Etiketler
A Milli Takım Türkiye İrfan Can Kahveci
Son Güncelleme:
Zehra Güneş'in aile fotoğrafındaki detay, sosyal medyada gündem oldu Zehra Güneş'in aile fotoğrafındaki detay, sosyal medyada gündem oldu
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı
Tottenham'dan Ndombele'ye veda: Galatasaray'ın kadro planlarını sarsabilir Tottenham'dan Ndombele'ye veda: Galatasaray'ın kadro planlarını sarsabilir
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: Kamu çalışanlarına 2 gün izin! Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı