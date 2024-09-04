A Milli Takım'da Sakatlık Şoku

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesinde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yaşandı.

A Milli Futbol Takımı’nda tedavisi devam eden Semih Kılıçsoy’un, Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edilmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı. Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TARİHLERİ

Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 6 Eylül 2024 Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar bir diğer maçta ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te İzmir'de yer alan Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak.