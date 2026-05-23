A Milli Takım'da Korkutan Sakatlık

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu, ayağının zemine takılması sonucu sakatlık yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılarda dünkü idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takımla çalıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor ve Merih Demiral ise yine idmanda yer almadı.

KEREM SAKATLANDI

Kerem Aktürkoğlu, yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı. İkili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem, acı içinde yerde kaldı.

Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti. Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Daha sonra yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.

Kaynak: NTV Spor

