A Milli Takıma uğurlama yemeği düzenlendi

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

A Milli Takıma uğurlama yemeği düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım'ın oyuncuları ve teknik ekibi ile ay-yıldızlıların sponsorluğunu üstlenen firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkan Büyükekşi, yaptığı açıklamada, A Milli Takımı uğurlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için çok farklı bir turnuva olacak. Avrupa'dan ve Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımımızın bu çıkışının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da devam edeceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan beklentilerin yüksek olduğuna vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, "Her biriniz bizim için çok özelsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak başarılarınızın yükselerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürün. En büyük Türkiye." şeklinde konuştu.

Organizasyonda müzik grubu Kolpa ile komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol da sahne aldı.

EURO 2024 hazırlıklarına Riva'da devam eden A Milli Takım, 3 Haziran'da İtalya'ya gidecek. Türkiye, 4 Haziran'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Etiketler
Mehmet Büyükekşi A Milli Takım
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin bütün borçlarını kapatacağım Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin bütün borçlarını kapatacağım
Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları Erimeyen salatalık turşusunun sırrı! Meşhur turşucuların gizliği püf noktaları
Malzemelerinizi israf etmeden turşu yapmanın sırrı! 1 yıl boyunca turşu köpüklenmiyor Malzemelerinizi israf etmeden turşu yapmanın sırrı! 1 yıl boyunca turşu köpüklenmiyor
Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor Fransa Açık'ta Djokovic ve Sabalenka fırtına gibi esmeye devam ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
İran'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i polis 28 yaralı İran'da iki grup arasında silahlı çatışma
Özgür Özel: Üstüme alınmadım, bu partide kimsede hançer yok Özgür Özel: Üstüme alınmadım, bu partide kimsede hançer yok
Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifinin detayları belli oldu: Belediyelere yaptırım yolda Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifinin detayları belli oldu
Hava sıcaklığı 39 dereceyi görecek! Hava sıcaklığı 39 dereceyi görecek!