A Milli Takım Maçlarının Yayıncısı Değişti! Artık TRT'de Yayınlanmayacak

Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını Saran Media Group'tan satın aldı. A Milli Takım'ın yayın hakları, UEFA ile yapılan anlaşma sonucunda dün Saran Media Group'a geçmişti.

Son Güncelleme:
A Milli Takım Maçlarının Yayıncısı Değişti! Artık TRT'de Yayınlanmayacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2028'e kadar olan maç yayın hakları el değiştirdi.

Bu yıl yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını satın alan TRT, uzun yıllardır ekranlarından yayınladığı milli maçların bir bölümüne veda etti.

GSadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, geçtiğimiz gün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçlarının yayın hakkını 2028'e kadar satın almıştı.

SADECE BİR GÜN SONRA...

Gazeteci Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Acun Medya, A Milli Takım'ın 2028'e kadar olan tüm maç yayın haklarını sadece bir gün sonra Saran Medya'dan satın aldı. A Milli Takım'ın yeni yayıncı kuruluşu 'EXXEN' ve 'TV8' oldu.

Etiketler
A Milli Takım
Son Güncelleme:
Rekor Kırdı, Erkek Arkadaşına Evlenme Teklif Etti Rekor Kırdı, Evlenme Teklif Etti
Galatasaray'da Şok Ayrılık! Kerem Aktürkoğlu'nun Yeni Takımı Belli Oldu Galatasaray'da Şok Ayrılık! Yeni Takımı Belli Oldu
Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler
Taşındıkları Evdeki Halının Altından Servet Çıkardılar: Tam 1 Milyon TL! Taşındıkları Evdeki Halının Altından Servet Çıkardılar: Tam 1 Milyon TL!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim