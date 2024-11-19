A Milli Takım Karadağ Deplasmanında: İlk 11'ler Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

HEDEF A LİGİ

Milliler kazanırsa ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek. Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

İLK 11'LER

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız