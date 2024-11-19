A Milli Takım Karadağ Deplasmanında: Heyecan Dolu Mücadelede İlk Düdük Çaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR | KARADAĞ 2-1 TÜRKİYE

45' Gol | Krstovic uzak mesafeden ağları havalandırdı.

42' SARI KART | Arda Güler, orta yuvarlağın solunda üç Karadağlının arasından çıkmaya çalışırken faul ile durduruldu. Faulü yapan Nikola Sipcic sarı kart gördü.

37' GOOOL | Orkun Kökçü sağ kanattan Karadağ ceza sahasına girerken topu ortaya çevirdi. Kenan Yıldız, ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktada topa gelişine sağ ayağıyla vurdu ve skoru 1-1'e getiren golü attı.

31' Karadağ'da Jovetic, kazandığı top ile ceza sahamızın önüne kadar gelip sağından koşu yapan Jankovic'e pasını verdi. Jankovic, sağ ayağı ile penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Kalemizi terk edip açıyı kaoatan Mert, ayağı ile yaptığı kurtarışla topu kornere yolladı.

29' Gol | Tuci'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topu alan Krstovic, sağ çaprazdan A Milli Takım'ın ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Krstovic'in şutunda top ağlara gitti. Karadağ 1-0 önde.

27' Kerem ile gole çok yaklaştık! Kaan Ayhan, rakip ceza sahasının soluna koşu yapan Kenan'a pasını gönderdi. Topu kontrol eden Kenan, penaltı noktasının bir adım gerisinde olan Kerem'e pasını verdi. Kerem sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve top yandan dışarı çıktı.

22' SARI KART | Sol kanattan hücuma katılan Eren Elmalı, merkeze doğru ilerleyip ceza sahası yayına doğru girmek isterken Jankovic tarafından faule maruz kaldı. Jankovic, bu müdahale sonrası sarı kart gördü.

20' Karadağ savunmasından atılan topa Krstovic koşusunu yaptı. Topa yetişen Krstovic, ceza alanı dışına çıkan Mert'i geçip ceza alanına girdi. Krstovic penaltı noktasına doğru çıakrttığı topu Jovetic ile buluşturdu. Jovetic, tek vuruş ile topu ağlarımıza gönderdi. Yardımcı hakem Krstovic için ofsayt bayrağını kaldırdı.

9' Karadağ'da Vukcevic, arka direğe doğru ortasını yaptı. Topa yükselmeye çalışan Jovetic'in yaptığı harekete hakem faul kararı verdi. Pozisyon sonrası sakatlık yaşayan Merih için sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Sağlık ekiplerinin müdahelesi sonrası yerden kalkan Merih, tekrar oyuna girmek için kenara geldi.

7' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe doğru seken top, kaleci Nikic'in ellerinde kaldı.

4' Arda Güler, Karadağ ceza sahası sol çaprazında topla buluştu ve rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Nikic topu ayaklarıyla çeldi ve korner!

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

HEDEF A LİGİ

Milliler kazanırsa ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek. Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

İLK 11'LER

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız