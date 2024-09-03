A Milli Takım Kadrosuna Bir İsim Daha Katıldı

Galler ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıkları sürerken, A Milli Futbol Takımını'nın kadrosuna bir isim daha katıldı. Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, kampa katıldı.

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A Milli Takım Kadrosuna Bir İsim Daha Katıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki sol bek Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna eklendi.

İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Özdemir, bugün öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'da devam eden kampına giriş yaptı.

Kaynak: DHA

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