A Milli Takım Kadrosuna Bir İsim Daha Katıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki sol bek Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna eklendi.

İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Özdemir, bugün öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'da devam eden kampına giriş yaptı.

Kaynak: DHA