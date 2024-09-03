A Milli Takım Kadrosuna Bir İsim Daha Katıldı
Galler ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıkları sürerken, A Milli Futbol Takımını'nın kadrosuna bir isim daha katıldı. Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, kampa katıldı.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki sol bek Yusuf Özdemir, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna eklendi.
İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen Özdemir, bugün öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'da devam eden kampına giriş yaptı.
Kaynak: DHA
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