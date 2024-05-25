A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarına başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024 turnuvasının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başladı.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarına başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

Birinci etap çalışmalarında A Millî Takım’ın EURO 2024 geniş kadrosunda bulunan Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.

A Milli Takım, yarın saat 11.30’da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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