A Milli Erkek Voleybol Takımı Tarihte İlk Kez Finallere Yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. etap son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez final etabına kaldı.
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Milliler, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı.
TARİHTE İLK KEZ FİNALLERDEYİZ
Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran milli takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak.
RAKİP DİĞER MAÇLARIN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek.
Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.
Kaynak: AA
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