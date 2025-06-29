A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa’ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı son maçında Fransa’ya mağlup oldu.

Son Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Fransa’ya Yenildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan’da mücadele ettiği 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2. haftasındaki 4. ve son maçında Fransa’ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Arena Burgas
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), David Fernandez Fuentes (İspanya)
Türkiye: Mirza, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Berkay (L) (Gökçen, Ahmet, Can)
Fransa: Magnin, Faure, Clevenot, Huetz, Brizard, Pothron, Ramon (L) (Chinenyeze, Louati, Rossi)
Setler: 20-25, 18-25, 19-25
Süre: 1 saat 10 dakika

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Galatasaray'dan Bir Transfer Bombası Daha Galatasaray'dan Bir Transfer Bombası Daha
99'uncu Gazi Koşusu'nun Kazananı Belli Oldu 99'uncu Gazi Koşusu'nun Kazananı Belli Oldu
Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor Ağzınızda Bu Tadı Alıyorsanız Aman Dikkat! Vücudunuz Alarm Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş: Büyük Düşüş Olacak