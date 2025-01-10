8 Eylül Stadı İkinci Devreye Hazırlanıyor

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar 19 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi aralıksız şekilde sürüyor.

STADIN ÇİM ZEMİNİ YENİLENDİ

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, sahada devam eden çalışmaları yerinde denetledi. Çalışmalar kapsamında stadın çim zemini tamamen yenilendi. Ayrıca stadın iç ve dış cephesinde boya çalışmaları sürerken, tribünler ve soyunma odalarında da detaylı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

“SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ”

Başkan Deveciler, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “8 Eylül Stadı, Burhaniyeli sporseverler için önemli bir değere sahip. Stadımızda dört sezon sonra yeniden aynı heyecanla taraftarlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Stadımızı, Bölgesel Amatör Lig'in 2. yarısında oynanacak olan ve Burhaniye Belediyespor'umuzun ilk maçı olacak 1966 Edremitspor karşılaşmasına hazır hale getiriyoruz.” Şeklinde konuştu.

Çalışmaların karşılaşma gününe kadar tamamlanarak stadın sporseverlerin hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA