7 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı! Türkiye'nin Hangi Maçları Var, Türk Sporcular Ne Zaman ve Saat Kaçta Yarışacak?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları son hızıyla devam ediyor. 7 Ağustos 2024 Olimpiyat Maç Programı ile Türkiye'nin olduğu branşlarda kimlerin yarışacağı ise merak konusu. Peki; bugün Türkiye'nin hangi maçları var, Türk sporcular ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte Türk Sporcuların 7 Ağustos programı…
Paris Olimpiyatları’nın 12’inci gününde Türkiye 5 branşta 11 sporcu ile mücadele edecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 12’inci gününde (07.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:
ATLETİZM
Milli sporcular Ayşe Tekdal ve Mazlum Demir, maraton yürüyüş karışık takım yarışında saat 08:30’da, Alper Acet erkekler yüksek atlama elemelerinde saat 11:05’te mücadele edecekler.
Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma elemelerinde saat 12:50’de, Necati Er, erkekler üç adım elemede saat 20:15’te, Berke Akçam, Erkekler 400m engelli yarı finalinde saat 20:35’te yarışacak.
GÜREŞ
Ali Cengiz, grekormen stil 87kg’da, Zeynep Yetgil Kadınlar 53kg’da saat 12:30’dan itibaren mücadele edecek.
YELKEN
Derin Atakan, kadınlar formula KİTE7-11. de saat 13:03’ten itibaren yarışacak
TEKVANDO
Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 49kg’da saat 13:25’te mücadele edecek.
BOKS
Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57kg yarı final maçında Tayvan’lı rakibi Yu Tıng Lın ile saat 22:30’da karşı karşıya gelecek.