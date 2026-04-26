61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde verildi. Bir hafta boyunca devam edecek tur, 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme-Selçuk etabıyla başladı.

ÇOK SAYIDA İSİM AÇILIŞTA HAZIR BULUNDU

Çeşme Kalesi'nden başlayan etabın startına, Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

3 MAYIS'TA ANKARA'DA SONA ERECEK

Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148,7 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

Kaynak: AA

