İBB iştiraki Spor İstanbul’un ev sahipliğinde yapılan 5. Orange Ball Uluslararası Masterlar Su Topu Turnuvası sona erdi. Şampiyon, finalde Galatasaray’ı seri penaltılarda mağlup etmeyi başaran Macar ekibi Hungarian Bull’s Blood oldu.

Turnuvaya Türkiye, Belarus, Bulgaristan, İtalya, Macaristan, Moldova, Romanya ve Sırbistan olmak üzere 8 ülkeden 12 takım ve 147 sporcu katıldı. Üç gün boyunca devam eden yarışta heyecan, final müsabakasında zirveye çıktı. Büyük heyecana sahne olan finalde Galatasaray ile Macar ekibi Hungarian Bull’s Blood normal sürede kazanamadı ve 5-5’lik sonucun ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine karşı 4-2’lik üstünlük sağlayan Hungarian Bull’s Blood, turnuvanın şampiyonu oldu.

Final müsabakasının ardından yapılan madalya ve kupa seremonisinde bireysel ödüller de sahiplerini buldu. Turnuvanın gol kralı Valahia (Romanya) takımından Alexsandra Matei olurken, en iyi kaleci ödülü Hungarian Bull’s Blood takımından Balazs Pelle’ye verildi. Turnuvanın en iyi oyuncusu ise Pijani Somovi (Sırbistan) takımından Alex Sharvadze seçildi.

Turnuvadaki genel klasman sıralaması şöyle:

1. Hungarian Bull's Blood (Macaristan)

2. Galatasaray Masters (Türkiye)

3. Pijani Somovi (Sırbistan)

4. İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (Türkiye)

5. Valahia (Romanya)

6. Sofia Masters (Bulgaristan)

7. Imperail Sport (Moldova)

8. Moda Spor (Türkiye)

9. Atlant Masters (Belarus)

10. Bursa Masters (Türkiye)

11. Europa Sporting Roma (İtalya)

12. Ankara Masters (Türkiye)

Kaynak: ANKA