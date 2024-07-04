43'lük İspanyol Golcü Dani Guiza, UD Rotena'ya Transfer Oldu

43 yaşındaki İspanyol forvet Dani Güiza, İspanya 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak futbol kariyerine devam ediyor.

43'lük İspanyol Golcü Dani Guiza, UD Rotena'ya Transfer Oldu

43 yaşındaki İspanyol forvet Dani Güiza, İspanya 3. Lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak futbola veda etmediğini gösterdi.

Güiza, son olarak bir diğer İspanya alt lig ekibi CD Rota'da forma giymişti.

Geçmişte Fenerbahçe formasıyla da Süper Lig'de boy gösteren Güiza, 2008 yılında İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Milli formayla 21 maça çıkan Güiza, bu maçlarda 6 gol ve 3 asist üretmeyi başardı.

UD Rotena, deneyimli golcü transferini "Yeni evine hoş geldin Dani" sözleriyle duyurdu.

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