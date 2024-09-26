3'te 3 İçin Gözler Hollanda'ya Çevrildi! Ajax-Beşiktaş Maçı Başladı

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Francesco Farioli'nin Ajax'ına konuk oluyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamayan Kara Kartal, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

22.002de başlayan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

1' Mustafa Erhan Hekimoğlu savunma arkasına sarktı. Dar açıdan vuruşunu yapan Mustafa kaleyi bulamadı.

İLK 11

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu