3'te 3 İçin Gözler Hollanda'ya Çevrildi! Ajax-Beşiktaş Maçı Başladı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapatırken, Ajax-Beşiktaş maçı da başladı.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Francesco Farioli'nin Ajax'ına konuk oluyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamayan Kara Kartal, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
22.002de başlayan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
1' Mustafa Erhan Hekimoğlu savunma arkasına sarktı. Dar açıdan vuruşunu yapan Mustafa kaleyi bulamadı.
İLK 11
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu
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