29 İşçiye Mezar Olan Faciada Adalet Çığlığı: 'Masquerade Hayatımızı Kararttı'

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçinin ailesi adalet arayışını sürdürürken, faciada hayatını kaybeden taşeron işçi Mahmut Emin Kaya’nın kardeşi Muhammet Emir Kaya ve Sinan Apartmanı’nda dumandan zehirlenen görevli Gülden Taşpınar adaletin bir an önce yerini bulması için çağrıda bulundu.

Birgün’den Tuğçe Çelik’in haberine göre, 29 işçiye mezar olan Masquerade faciası dvasında ikinci duruşmanın 7-8 Ekim’de görüleceği bildirilirken, 27 yaşındaki Kaya’nın kardeşi Muhammet Emir Kaya, “Olay sonrasında bir ay hiçbir şey hissedemedim, şok içerisindeydim. Sanki bana bir ilaç enjekte etmişlerdi de ben sadece bedenimi taşıyordum. Babam 1,5 ay hiç konuşmadı. Yengem genç yaşta yalnız kaldı, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Ailece psikolojimiz bozuldu. Hepimizde unutkanlık başladı, hayatımıza devam etmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kulüp sahibi Şehzade Şekergümüş’ün Beşiktaş Belediyesi’ne ruhsat için ‘bağış’ yaptığına dair ifadesini anımsatan Kaya, “Bu neyin bağışı? Belediye devlet kurumu değil mi? Bu bağışın ne olduğunu açıklamalılar. Duruşmada sanıkların kendilerini mağdur olarak göstermesi, sanki biz suç işlemişiz gibi davranmaları zorumuza gitti. Valilik tarafından bize yapılan para yardımı neyin karşılığı anlamadık, bize çok saçma geldi. İnsanın değeri parayla ölçülemez. Biz canımızı kaybettik. Belediyenin bu olayda çok büyük sorumluluğu var. Bu kişilerin tespit edilip yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu.

'BİNADAN NASIL ÇIKTIM HATIRLAMIYORUM'

Sinan Apartmanı’nda 8 yıldır görev yapan ve -3’üncü katta yaşayan 2 çocuk annesi Gülden Taşpınar ise olay gününü şöyle anlattı: “Sabah 10.00 gibi çocukları okula bıraktık. Eve gidip yattım. Saat 12.45 gibi 3’üncü kattan eşim beni aradı, ‘Sakin ol, korkma, ben geleceğim’ dedi. Hemen tekrar aradı, ‘Dumandan aşağı inemiyorum’ dedi. O sırada bizim evi de duman basmaya başladı. Duman yoğunlaşınca çok korktum, kaçacak bir yer de yok. Merdivenden mi çıktım, asansörle mi çıktım, binadan nasıl çıktım hiç hatırlamıyorum. Dışarda öğrendim kulüpte yangın çıktığını”

O günü bir daha hatırlamak istemediğini belirten Taşpınar, “Orada vefat edenleri sima olarak tanırdım. ‘Abla iyi günler’ deyip geçerlerdi, kibar insanlardı. Haberlerde 29 kişinin fotoğrafını görmek bizim için çok acıydı. O kişilerin iftar için kulüpte oldukları söyleniyor ama şantiyede iftar mı olur?” ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 7 EKİM’DE

7’si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın 17 Temmuz’da İstanbul Silivri’de görülen ilk duruşmasında sanıklar Şahzade Şekergümüş, Mehmet Menduh Ceylan, İsmet Şen, Çağatay Altunel ile Kahraman Erdem’in tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmiş ve İbrahim Bildirici ve Dursun Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, tutuksuz sanıklar Fatma Dörtgül ile Sibel Çelik hakkındaki adli kontrol hükümlerinin de devamına karar veril verilmişti.

Davanın ikinci duruşması 7-8 Ekim’de görülecekken, sanıklar arasında yer alan Dursun Çelik, Fatma Dörtgül, İbrahim Bildirici, İsmet Şen, Kahraman Erdem, Mehmet Menduh Ceylan, Sibel Çelik, Şehzade Şekergümüş ve Çağatay Altunel “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla yargılanıyor.

YARDIM KAMPANYASINDA SORU İŞARETİ

Gece kulübünün tadilatı sırasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 29 kişinin aileleri için Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yardım kampanyası başlatılırken, Yaşamını yitirenlerin yakınlarının her birinin hesabına 17 Nisan’da İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 500 bin TL, toplamda ise 14 milyon 500 bin TL yatırıldı. Ancak vakfın bu yardımı neye göre yaptığı bilinmiyor.

Kaynak: Birgün