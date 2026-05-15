26. Şampiyonluğa Görkemli Kutlama: Galatasaray, Kupasına Kavuştu

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray, kupasını kaldıracağı RAMS Park’a üstü açık otobüsle görkemli bir kortej eşliğinde ulaştı. Galatasaray Lisesi’nden hareket eden sarı-kırmızılı kafile, İstanbul’un birçok noktasından geçerken binlerce taraftar yolları doldurdu.

Yaklaşık 3 saat süren şampiyonluk turunda futbolculara yoğun sevgi gösterilerinde bulunuldu. Taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle takımlarını karşılarken, özellikle Mauro Icardi ve Victor Osimhen için özel besteler söylendi.

'ICARDİ GİTME' PANKARTI

Öte yandan Torreira ve Yunus Akgün, takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için “Gitme Mauro” yazılı pankart açtı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ayrıca otobüsün ön kısmına “Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa” yazılı bayrak asarak Avrupa kupalarına göz diktikleri mesajını verdi.

OYUNCULAR TEK TEK SAHNEYE ÇIKTI

Okan Buruk ve teknik ekip madalyalarını aldıktan sonra oyuncular sahneye çıktı. Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkarken; Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Arda Yılmaz ve Ada Yüzgeç, Galatasaray marşları ile sahnede yer aldı. Öte yandan sahneye çıkan her futbolcu tek tek taraftara üçlü çektirdi.

SACHA BOEY’DEN FİLİSTİN’E DESTEK

Galatasaray’ın 25 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağıyla çıktı. Sahneye bayrakla çıkan Fransız sağ bek, tribünleri selamlarken taraftarlardan büyük alkış aldı.

KUPA KALDIRILDI

Futbolcuların kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıkmasının ardından Galatasaray, 26’ncı Süper Lig şampiyonluk kupasına kavuştu.

Sarı-kırmızılı ekibe kupayı başkan Dursun Özbek takdim etti. Şampiyonluk kupası, takım kaptanlarından Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’ın ellerinde havaya kaldırıldı.

Kaynak: AA