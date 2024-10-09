23 Elazığ FK’dan Muhteşem Dönüş

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 23 Elazığ FK, Polatlı 1926'yı konuk etti. Doğukent Stadında oynanan maçta konuk takım ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, 61'de durumu 2-0 yaptı. 83 ve 90. dakikalarda birer gol bulan 23 Elazığ FK, maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmaların 7. dakikasında Sadık Mert'in golüyle öne geçen Elazığ ekibi üstünlüğünü korumayı başardı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

Kaynak: İHA