23 Elazığ FK Transfere Doydu

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 23 Elazığ FK tam 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

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23 Elazığ FK Transfere Doydu

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan ve hazırlıklarına Ankara Kızılcahamam’da devam eden 23 Elazığ FK, 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Arif Osman Gençtürk’ün katıldığı törenle Erzurumspor’dan stoper Fırat Şaşi, Büyükçekmece Tepecikspor’dan orta saha Mert Kurt, Ağrı 1970 Spor’dan kaleci Akın İsmail Köroğlu ve Keçiörengücü’nden defans oyuncusu Batuhan Beştaş ile resmi sözleşme imzalandı.

Kaynak: İHA

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