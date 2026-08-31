207 Maç, 125 Gol ve Sayısız Kupa... Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'nı Bıraktı!

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Yeşil sahalarda bir dönemin sonu geldi; dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na resmen veda etti. 2026 Dünya Kupası turnuvasının tamamlanmasıyla birlikte milli formayı bırakma kararı alan 39 yaşındaki süper star, radikal kararını resmi Instagram hesabı üzerinden yayınladığı duygusal bir mektupla kamuoyuna duyurdu.

'BU FORMA İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM, ARTIK ZAMANI GELDİ'

Sosyal medya hesabından milyonlarca hayranına seslenen Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinden bu yana geçen sürede uzun uzun düşündüğünü belirtti.

Veda mektubunda futbolseverleri duygulandıran ifadelere yer veren efsane oyuncu, "Bu karar ruhumu derinden yaraladı ve hala da yaralıyor ancak artık zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu forma için son ana kadar mücadele ettim ve her şeyimi verdim. Size mutluluklar yaşatmak ve Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak en büyük gayemdi" sözlerini kaydetti.

'ARKAMDAN ÇOK YETENEKLİ GENÇLER GELİYOR'

Milli takıma olan bağının hiçbir zaman kopmayacağını dile getiren 39 yaşındaki dünya yıldızı, fiziksel ve zihinsel olarak milli takım seviyesinde misyonunu tamamladığını ima etti. Takımı gençlere emanet ettiğini belirten Messi, "Milli Takım’da olmayı her zaman sevdim ve seveceğim. Kendimi tamamen adadım, artık verecek başka bir şeyim kalmadı. Üstelik arkamdan bu takımda yer almayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor" diyerek Arjantin futbolunun geleceğine olan güvenini paylaştı.

TARİHE GEÇEN MUAZZAM BİR KARİYER

Mavi-beyazlı formayla tam anlamıyla bir çağ kapatan Lionel Messi, arkasında erişilmesi güç bir rekorlar zinciri bıraktı. Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 207 karşılaşmada rakip fileleri tam 125 kez havalandırarak kırılması imkansız bir istatistiğe imza attı. 39 yaşındaki süper star, ülkesiyle birlikte kariyerine 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 Copa America zaferi, Conmebol-UEFA Şampiyonlar Kupası ve Olimpiyat şampiyonlukları sığdırarak milli takım kariyerini zirvede noktalamış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi