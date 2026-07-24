2030 Dünya Kupası Tarihe Geçecek: 6 Ülke, 3 Kıta ve 100. Yıla Özel Dev Organizasyon

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2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından gözler 4 yıl sonra organize edilecek 2030 Dünya Kupası'na çevrildi.

Son Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan 48 takımlı formatın ardından, turnuvanın 100. yılına denk gelen 2030 Dünya Kupası, 6 ülke ve 3 kıtaya yayılan organizasyon yapısıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.

İlk kez 48 takımın mücadele ettiği, son 32 turunun uygulandığı ve en iyi grup üçüncülerinin de eleme aşamasına yükseldiği formatın kullanıldığı 2026 Dünya Kupası'nın ardından futbol kamuoyunun dikkati 2030 organizasyonuna çevrildi.

100. YILA ÖZEL OLACAK

FIFA Dünya Kupası'nın 24'üncü organizasyonu, turnuvanın 100. yılı dolayısıyla bugüne kadar düzenlenen en farklı organizasyonlardan biri olacak.

8 Haziran-21 Temmuz 2030 tarihleri arasında İspanya, Portekiz, Fas, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası, ilk kez 3 kıta ve 6 ülkeye yayılan bir organizasyon olarak tarihe geçecek. Ev sahibi konumundaki 6 ülkenin milli takımları ise eleme oynama zorunluluğu olmadan doğrudan finallerde mücadele edecek.

AÇILIŞ MAÇI GÜNEY AMERİKA'DA

2030 FIFA Dünya Kupası, turnuvanın 100. yılına özel olarak Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak üç açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Uruguay, Arjantin ve Paraguay, ilk grup maçlarını kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynama ayrıcalığına sahip olacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Monumental Stadı ile Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki Osvaldo Dominguez Dibb Stadı'nın da birer açılış karşılaşmasına ev sahipliği yapması planlanıyor. Turnuva daha sonra 13-14 Haziran 2030 tarihlerinde Fas, Portekiz ve İspanya'da oynanacak grup maçlarıyla devam edecek ve resmi açılış töreni de bu süreçte gerçekleştirilecek.

FAS VE İSPANYA FİNAL İÇİN YARIŞIYOR

2030 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak ülke konusunda İspanya ile Fas arasındaki rekabet sürüyor.

Turnuvada kullanılacak statlar FIFA tarafından henüz resmen açıklanmadığı için finalin oynanacağı stadyum da kesinlik kazanmış değil. İspanya'nın adaylığı kapsamında yenilenen Santiago Bernabeu Stadı en güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkarken, Fas'ın Kazablanka kentinde inşası devam eden 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hassan II de final için en güçlü alternatiflerden biri olarak gösteriliyor.

64 TAKIM ÖNERİSİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın başarılı geçtiğini belirterek, 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısının 48'den 64'e çıkarılması ihtimalini gündeme taşıdı. Infantino, önerisini "Küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma fırsatı tanınmazsa gelişim motivasyonları azalır." sözleriyle savundu.

CEFERIN FİKRİ BEĞENMEDİ

Buna karşılık UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, söz konusu öneriye karşı çıktı. İki yönetici de 64 takımlı Dünya Kupası fikrinin hem turnuva organizasyonu hem de eleme sistemi açısından uygulanmasının doğru olmayacağını savunarak öneriyi "kötü bir fikir" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA