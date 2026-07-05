Fransa Çeyrek Finalde

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fransa’nın çeyrek finaldeki rakibi Fas olacak.

Son Güncelleme:
Fransa Çeyrek Finalde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Philadelphia Stadyumu'nda FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Paraguay-Fransa maçını Özbekistanlı hakem Ilgiz Tantashev yönetti.

TEK GOL MBAPPE'DEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 69’uncu dakikasında Fransa atağında ceza sahası içindeki pozisyon VAR incelemesi sonrası penaltı olarak değerlendirildi. 70’inci dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe, topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan bölümlerde gol olmayınca Fransa karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Fransa’nın çeyrek finaldeki rakibi ise Kanada’yı eleyen Fas oldu.

GOL KRALLIĞINDA MESSİ'Yİ YAKALADI

Fransa’ya galibiyet golünü kazandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 7'ye yükselti ve gol krallığında Lionel Messi’yi yakaladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Fransa Dünya kupası Mbappe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'den Greenwood İddiasına Yanıt Fenerbahçe'den Greenwood İddiasına Yanıt
Kanada'yı 3 Golle Deviren Fas Çeyrek Finale Yükseldi Kanada'yı 3 Golle Deviren Fas Çeyrek Finalde
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti
Yolcu Gemisinde Salgın Alarmı: Binlerce Kişi Karantinada, Uzmanlardan Kritik Uyarı Yolcu Gemisinde Salgın Alarmı
Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar Akaryakıta Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu, İşte Yeni Fiyatlar
Trump Hamaney'in Cenazesini Hedef Aldı: Hepsini Etkisiz Hale Getirebilirdik Trump Hamaney'in Cenazesini Hedef Aldı: Hepsini Etkisiz Hale Getirebilirdik
Ankara'da NATO Teyakkuzu: Ev Baskınlarında Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara'da NATO Teyakkuzu: Ev Baskınlarında Çok Sayıda Gözaltı Var