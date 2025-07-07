2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya’da Başlıyor
EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek.
16 ÜLKE, 1 ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ
Erkekler ve kadınlar kategorisinde 16 ülkenin yer aldığı organizasyonda takımlar, dörderli 4 grup halinde mücadele edecek. Grup müsabakaları 9 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarını ilk üç sırada bitiren ekipler, üst tura yükselerek “Ana Grup” karşılaşmalarına katılacak. Gruplarını son sırada tamamlayan 4 takım ise “Teselli Grubu”nda oynayacak.
AY-YILDIZLILAR SAHNEDE
A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı, B Grubu’nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile eşleşti. A Milli Kadın Takımı ise yine B Grubu’nda Norveç, Portekiz ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları 11 Temmuz Cuma, yarı final maçları 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk maçları ise 13 Temmuz Pazar günü yapılacak.
A Milli Erkek Takımı Maç Programı şöyle:
YARIN
11:30 Portekiz – Türkiye
20:00 Türkiye – Almanya
9 TEMMUZ ÇARŞAMBA
09:30 Çekya – Türkiye
A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı grup maçları programı şöyle:
YARIN
08:30 Norveç – Türkiye
17:00 Türkiye – Portekiz
9 TEMMUZ ÇARŞAMBA
10:30 Fransa – Türkiye
Kaynak: DHA