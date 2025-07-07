2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Alanya’da Başlıyor

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

16 ÜLKE, 1 ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Erkekler ve kadınlar kategorisinde 16 ülkenin yer aldığı organizasyonda takımlar, dörderli 4 grup halinde mücadele edecek. Grup müsabakaları 9 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarını ilk üç sırada bitiren ekipler, üst tura yükselerek “Ana Grup” karşılaşmalarına katılacak. Gruplarını son sırada tamamlayan 4 takım ise “Teselli Grubu”nda oynayacak.

AY-YILDIZLILAR SAHNEDE

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı, B Grubu’nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile eşleşti. A Milli Kadın Takımı ise yine B Grubu’nda Norveç, Portekiz ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın çeyrek final karşılaşmaları 11 Temmuz Cuma, yarı final maçları 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk maçları ise 13 Temmuz Pazar günü yapılacak.

A Milli Erkek Takımı Maç Programı şöyle:

YARIN

11:30 Portekiz – Türkiye

20:00 Türkiye – Almanya

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA

09:30 Çekya – Türkiye

A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı grup maçları programı şöyle:

YARIN

08:30 Norveç – Türkiye

17:00 Türkiye – Portekiz

9 TEMMUZ ÇARŞAMBA

10:30 Fransa – Türkiye

Kaynak: DHA