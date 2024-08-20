2024-2025 Sezonu Basketbol Süper Ligi Fikstürü Belli Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligde normal sezon 4 Ekim'de başlayacak ve 19 Mayıs'ta tamamlanacak.

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2024-2025 Sezonu Basketbol Süper Ligi Fikstürü Belli Oldu

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Ligde bu sezon play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7 ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacak. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise küme düşecek.

Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

  • Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor
  • Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol
  • Anadolu Efes-Yalovaspor
  • Türk Telekom-Galatasaray
  • Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka
  • TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka
  • Manisa Basket-Bursaspor
  • Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa
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