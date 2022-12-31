2022'de adı en çok aratılan futbolcu Mauro Icardi oldu
2022 yılında spor camiasında yaşanan olaylar bir hayli dikkat çekti. Geride bıraktığımız 2022'de Türkiye'de en çok aranan sporcular belli oldu.
Arama motorunda 2022 yılının Türkiye'de en çok aranan sporcuları belli oldu.
İşte o isimler...
5- MAXI GOMEZ
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Maxi Gomez, Valencia'dan 3 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer oldu. Gomez, 2022'de en çok aranan futbolcular arasında 5. sırada yer aldı.
4-DELE ALLI
Henüz 22 yaşındayken Tottenham formasıyla Premier Lig'de 46 maçta 22 gol, 9 asistlik katkıda bulunan Dele Alli'nin kariyeri son yıllarda düşüşe geçti. 26 yaşında olan Dele Alli, transfer olduğu Beşiktaş'ta 8 maçta 2 gol katkısı gösterdi. İngiliz futbolcu, listenin 4. sırasında yer aldı.
3- JOAO PEDRO
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 38 maça çıkıp 13 gol, 4 asist katkısında bulunan İtalyan forvet Joao Pedro, Galatasaray'la da anılmasına rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla etkili bir performans gösterirken talihsiz bir sakatlık yaşayan Pedro, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız futbolcu listenin 3. sırasında konumlandı.