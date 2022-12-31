2022'de adı en çok aratılan futbolcu Mauro Icardi oldu

3- JOAO PEDRO

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 38 maça çıkıp 13 gol, 4 asist katkısında bulunan İtalyan forvet Joao Pedro, Galatasaray'la da anılmasına rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla etkili bir performans gösterirken talihsiz bir sakatlık yaşayan Pedro, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız futbolcu listenin 3. sırasında konumlandı.