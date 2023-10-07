20. yılında Hedef Filo’dan Türk basketboluna destek

Türkiye Basketbol Federasyonu ile 2023-2024 sezonu için resmi sponsorluk anlaşmasını yenileyen Hedef Filo, Türk basketboluna verdiği destekle, sporun birleştirici gücüne yatırım yapmayı sürdürüyor.

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20. yılında Hedef Filo’dan Türk basketboluna destek

Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleşen imza töreni, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem’in katılımı ile gerçekleşti. Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye’nin en köklü kurumlarından Hedef Filo ile iş birliğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son 20 yıldır filo kiralama konusunda sunduğu hizmetlerle alanında öncü olmuş Hedef Filo, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin resmi sponsoru olarak gücümüze güç katacak. Sektöründe güvenilir bir çözüm ortağı olarak tanınan Hedef Filo, basketbolumuz için de güvenilir bir iş ortağı ve ailemizin önemli bir parçası oldu. Bir kez daha Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunun ve bu kıymetli iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, anlaşmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem ise, "Ülkemizin sportif başarılarına her geçen gün bir yenisini eklediği bu dönemde, Hedef Filo olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sezon da resmi sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Hedef Filo'nun ise 20. yılını kutladığımız bu senenin, Türk basketbolunun da başarılarıyla hepimizi gururlandırdığı bir sene olacağına eminiz. Hedef Filo olarak spora ve sporun toplumumuz üzerindeki tüm olumlu etkilerine vereceğimiz destek Türkiye Basketbol Federasyonu ile olan iş birliğimiz kapsamında devam edecek." ifadelerini kullandı.

20 yıllık geçmişinde pek çok sosyal sorumluluk projesi ve spora verdiği gönülden destek ile tanınan Hedef Filo, Türk sporunun parlak geleceğine katkıda bulunmaya devam edecek.

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