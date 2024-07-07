20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Polonya'ya Geçit Vermedi

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynadığı ikinci maçta Polonya'yı 73-52 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekipte Elif İstanbulluoğlu, 20 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Berfin Sertoğlu 15 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Milli takım, gruptaki son maçında 9 Temmuz Salı günü TSİ 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA