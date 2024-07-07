20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Polonya'ya Geçit Vermedi

Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'ya geçit vermedi.

Son Güncelleme:
20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Polonya'ya Geçit Vermedi

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynadığı ikinci maçta Polonya'yı 73-52 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekipte Elif İstanbulluoğlu, 20 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Berfin Sertoğlu 15 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Milli takım, gruptaki son maçında 9 Temmuz Salı günü TSİ 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Milli Futbolculardan Euro 2024 İçin Veda Mesajı Milli Futbolculardan Euro 2024 İçin Veda Mesajı
Tarihe Geçen 'Golden Boy' Arda Güler'den İlk Paylaşım Geldi Tarihe Geçen 'Golden Boy' Arda Güler'den İlk Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti... Ünlü Oyuncunun Yeni Adresi Belli Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrıldı, İşte Yeni Adresi