19 Mayıs coşkusu İstanbul'u koşturdu! Avrupa etabı 6 Ekim'de...

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu" adı altında organize edilen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Asya etabı bugün Üsküdar'da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Yaklaşık 3 bin 800 koşucunun katıldığı yarışta, 10 kilometre erkekler kategorisinde Murat Emektar 30:30 derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı, kadınlarda ise Özlem Kaya 34:27'lik derecesiyle zafere ulaştı.

5 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışta, şehrin sembol noktalarındaki etaplarıyla yol yarışlarına katılımı artırmayı hedefleyen İstanbul'u Koşuyorum yarışlarının Asya etabı büyük bir başarıya imza attı.

Yarışın ardından dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ ONUR DA KOŞTU

681 kişinin koştuğu 5K kategorisinin startı 08.00’de verildi. 5K erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga 16:12’lik derecesiyle ipi göğüslemeyi başardı. SeyedEhsanSaadati 16:59’lık derecesiyle ikinci, Mehmet Demir 17:18’lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birinciliği 20:44’lük derecesiyle MariiaKalpakova elde etti. 21:24’lük derecesiyle Gülnaz Ayar ikinci, 23:44 ile Ece Upçin Yüce üçüncü oldu.

Sporcu kimliğiyle de tanınan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da 5K kategorisinde koştu.

10K’DA ŞAMPİYONLAR EMEKTAR VE KAYA

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı 10K kategorisi yarışına 3 bin 49 kişi katıldı. 09.15’te startı verilen yarışta erkekler kategorisi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışı 30:30 derecesiyle bitiren Murat Emektar ipi göğüslemeyi başardı. Emektar’ı30:47’lik derecesiyle Aykut Taşdemir, 30:55 ile Ömer Faruk Uğurlu takip etti.

Kadınlarda ise zafere ulaşan 34:27’lik derecesiyle Özlem Kaya oldu. Kürsüye çıkan diğer isimler 37:27 ile Dilan Atak, 38:53 ile Özge Çolak oldu.

10K koşusunda birincilere 10, ikincilere 8, üçüncülere 6, dördüncülere 5, beşincilere 4’er bin lira para ödülü verildi.

13 FARKLI YAŞ GRUBUNA KUPA VE MADALYA

10K kategorisinde 13 farklı yaş grubunda mücadele edildi. Yaş gruplarında ilk 3’e giren koşuculara kupa ve madalya takdim edildi.Ayrıca yarışı tamamlayan tüm katılımcılara İstanbul’u Koşuyorum hatıra madalyası verildi.

AVRUPA ETABI 6 EKİM’DE

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı, tedarik sponsorları Sportive, Züber ve Tchibo’nun katkılarıyla düzenlendi. Ayrıca kategorilerinde ilk 3’e giren koşuculara sponsorlar tarafından hediyeleri verildi.

19 Mayıs kutlamalarıyla bir şölen havasında geçen Asya etabının ardından, İstanbul’u Koşuyorum yarışlarının Avrupa etabı 6 Ekim’de Yenikapı’da düzenlenecek.