170 Sporcu Kıran Kırana Mücadele Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Yıldızlar Judo Kupası’nın heyecanı Kocaeli’de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve EJU Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, AA muhabirine, ikinci kez Kocaeli'de yapılan organizasyonla bu yaş grubundaki sporcuların gelişimini ve judonun temel ilkelerinin öğrenilmesini hedeflediklerini söyledi.

Huysuz, turnuvaya Türkiye'den 170 sporcunun katıldığını bildirdi.

Kaynak: AA