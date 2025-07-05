170 Sporcu Kıran Kırana Mücadele Edecek

Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takvimindeki Avrupa Yıldızlar Judo Kupası’nın heyecanı yaşanmaya başladı.

170 Sporcu Kıran Kırana Mücadele Edecek
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Avrupa Yıldızlar Judo Kupası’nın heyecanı Kocaeli’de başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve EJU Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, AA muhabirine, ikinci kez Kocaeli'de yapılan organizasyonla bu yaş grubundaki sporcuların gelişimini ve judonun temel ilkelerinin öğrenilmesini hedeflediklerini söyledi.

Huysuz, turnuvaya Türkiye'den 170 sporcunun katıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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