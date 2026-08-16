17 Yaş Altında Büyük Gurur: Kadın Voleybol Milli Takımı Finalde

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'deki Dünya Şampiyonası yarı finalinde Tayvan'ı 3-0 mağlup ederek finale çıktı. Milliler, finalde yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

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17 Yaş Altında Büyük Gurur: Kadın Voleybol Milli Takımı Finalde
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, organizasyonun yarı final karşılaşmasında Tayvan ile mücadele etti.

TAYVAN'I 3-0'LA GEÇTİLER

Santiago'daki müsabakada rakibine set vermeyen ay-yıldızlılar, 25-15, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

FİNALDE RAKİP ABD

Bu sonuçla finale yükselen Türkiye, şampiyonluk karşılaşmasında yarın TSİ 02.00'de ABD ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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