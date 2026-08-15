17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası’nda Son Dörde Kaldı

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Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, başarılı performansını sürdürerek yarı finale yükseldi.

GÜNEY KORE'YE SADECE BİR SET VERDİK

Çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvada son dört takım arasına kaldı.

YARI FİNALDE RAKİP TAYVAN

Türkiye, yarı final mücadelesinde 16 Ağustos Pazar günü saat 03.00’te Tayvan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA