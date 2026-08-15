17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası’nda Son Dörde Kaldı

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Milliler, çeyrek finalde Güney Kore’yi 3-1 mağlup ederek son dört takım arasına adını yazdırırken, yarı finalde 16 Ağustos Pazar günü Tayvan ile karşılaşacak.

Son Güncelleme:
17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası’nda Son Dörde Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, başarılı performansını sürdürerek yarı finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası’nda Son Dörde Kaldı - Resim : 1

GÜNEY KORE'YE SADECE BİR SET VERDİK

Çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvada son dört takım arasına kaldı.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası’nda Son Dörde Kaldı - Resim : 2

YARI FİNALDE RAKİP TAYVAN

Türkiye, yarı final mücadelesinde 16 Ağustos Pazar günü saat 03.00’te Tayvan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Galatasaray'a Çorum Şoku! 10 Kişiyle Puanı Kaptı Galatasaray'a Çorum Şoku! 10 Kişiyle Puanı Kaptı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Okan Buruk'tan Çarpıcı İtiraf: 'Çok Karamsar Bir Hava Var' Okan Buruk'tan İtiraf, 'Çok Karamsar Bir Hava Var'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı
'Alihan Kuriş' Operasyonunda Yeni Detaylar: Evrakları İmha Ederken Basıldılar Evrakları İmha Ederken Basıldılar
Okan Buruk'tan Çarpıcı İtiraf: 'Çok Karamsar Bir Hava Var' Okan Buruk'tan İtiraf, 'Çok Karamsar Bir Hava Var'
İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı İnternet Altyapısı Değişikliği Bahanesiyle 116 Milyon Liralık Vurgun
13 Bin Kilometrelik Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri Serkan Kurtuluş Türkiye'ye Getirildi Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri Serkan Kurtuluş Türkiye'ye Getirildi