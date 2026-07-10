135 Dakikalık Dev Resital! Filenin Sultanları ABD'ye Karar Setinde Takıldı

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi ABD'ye 135 dakika süren mücadele sonunda 3-2 mağlup oldu.

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135 Dakikalık Dev Resital! Filenin Sultanları ABD'ye Karar Setinde Takıldı
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Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan dev karşılaşmada, voleybolseverler tam anlamıyla bir taktik savaşına şahit oldu.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan orta oyuncu Sinead Jack-Kısal'dan yoksun parkeye çıkan Filenin Sultanları, Melissa Vargas'ın ürettiği 35 sayılık devasa performansa rağmen karar setinde galibiyete uzanamadı.

VARGAS'IN 35 SAYISI YETMEDİ

İlk seti 25-22 kazanan milliler, sonraki setlerde ABD'nin Rettke ve Skinner ile kurduğu hücum hattını durdurmakta zorlandı.

Karşılaşmanın setleri 22-25, 25-23, 27-29, 25-21 ve final setinde 15-8 sonuçlandı. Bu sonuçla Ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. maçında 3. yenilgisini alırken, liderlik koltuğundaki ABD 11. müsabakasında 9. galibiyetine ulaştı.

RAKİP TÜRK ANTRENÖRÜN JAPONYA'SI

Milletler Ligi etabına hız kesmeden devam edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü etabın üçüncü maçında yarın çok kritik bir sınav daha verecek.

Sultanlar, yarın TSİ 13.20'de Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya
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