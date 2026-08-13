12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Litvanya ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. U17 Milli Takımı’nın 4’üncü olduğu Dünya Şampiyonası’nda gösterdikleri performanslarla dikkat çeken Ömer Kutluay ve Darius Karutasu, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

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12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü ise saat TSİ 22.30’da Reykjavik’te Laugardalshöll Arena’da İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların, karşılaşma öncesi aday kadrosu belli oldu.

İŞTE 17 KİŞİLİK GENİŞ KADRO

Aday kadroda şu isimler yer aldı: “Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim¸ Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.”

Kaynak: DHA

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A Milli Basketbol Takımı
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