12 Dev Adam Şampiyonluk İçin Sahada

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan final mücadelesinde milliler, 24 yıl aradan sonra bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için mücadele ediyor. Almanya da Türkiye gibi 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

İlk çeyreği Almanya 24-22 önde kapattı.

2. çeyrekte beraberliği yakaladık: 28-28

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi