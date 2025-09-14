12 Dev Adam Şampiyonluk İçin Sahada

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile mücadele ediyor.

Son Güncelleme:
12 Dev Adam Şampiyonluk İçin Sahada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşıyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanan final mücadelesinde milliler, 24 yıl aradan sonra bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için mücadele ediyor. Almanya da Türkiye gibi 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

İlk çeyreği Almanya 24-22 önde kapattı.

2. çeyrekte beraberliği yakaladık: 28-28

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Son Güncelleme:
Kadıköy'de Derbi Heyecanı Kadıköy'de 3 Puan Fenerbahçe'nin
Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu Kadıköy'deki Derbinin İlk 11'leri Belli Oldu
Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı: '8 CHP'li Belediye Daha AKP'ye Geçiyor' Özlem Çerçioğlu'nun Gidişini İlk Kez Duyuran Gazeteci Yazdı