12 Dev Adam Final İçin Yunanistan'ın Karşısında
Türkiye'nin EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'a karşı oynadığı karşılaşma başladı. İşte detaylar...
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'la karşı karşıya geliyor. Milyonların heyecanla takip ettiği karşılaşmada ilk düdük geldi. Karşılaşmaya üçlük yağmuru ile başladık. Karşılaşmanın ilk çeyreğini A Milli Takım 26-16 önde kapattı.
ÜSTÜNLÜK A MİLLİLERDE
A Milliler, ilk yarıyı 49-31 üstünlükle kapattı. Alperen Şengün karşılaşmada yine asistleriyle damga vurdu. İlk yarının istatistikleri şöyle:
Ercan Osmani: 18 sayı, 4 ribaund
Cedi Osman: 9 sayı, 2 ribaund, 2 asist
Furkan Korkmaz: 7 sayı, 2 ribaund, 1 asist
Şehmus Hazer: 6 sayı, 2 asist
Alperen Şengün: 5 sayı, 9 ribaund, 6 asist
Shane Larkin: 4 sayı, 1 ribaund, 2 asist
Adem Bona:1 ribaund, 1 asist
