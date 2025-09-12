12 Dev Adam Final İçin Yunanistan'ın Karşısında

Türkiye'nin EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'a karşı oynadığı karşılaşma başladı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
12 Dev Adam Final İçin Yunanistan'ın Karşısında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'la karşı karşıya geliyor. Milyonların heyecanla takip ettiği karşılaşmada ilk düdük geldi. Karşılaşmaya üçlük yağmuru ile başladık. Karşılaşmanın ilk çeyreğini A Milli Takım 26-16 önde kapattı.

ÜSTÜNLÜK A MİLLİLERDE

A Milliler, ilk yarıyı 49-31 üstünlükle kapattı. Alperen Şengün karşılaşmada yine asistleriyle damga vurdu. İlk yarının istatistikleri şöyle:

Ercan Osmani: 18 sayı, 4 ribaund

Cedi Osman: 9 sayı, 2 ribaund, 2 asist

Furkan Korkmaz: 7 sayı, 2 ribaund, 1 asist

Şehmus Hazer: 6 sayı, 2 asist

Alperen Şengün: 5 sayı, 9 ribaund, 6 asist

Shane Larkin: 4 sayı, 1 ribaund, 2 asist

Adem Bona:1 ribaund, 1 asist

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye Yunanistan
Son Güncelleme:
Toprağa Bunu Eken Yaşadı! Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL: Alın Terleriyle Topluyorlar Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL
EuroBasket'te İlk Finalist Almanya İlk Finalist Almanya
Real Madrid'de Yıldız İsimden Kötü Haber Real Madrid'de Yıldız İsimden Kötü Haber
12 Eylül’ün Şanslı Burcu Belli Oldu 12 Eylül’ün Şanslı Burcu Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler