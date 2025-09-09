12 Dev Adam EuroBasket'te Polonya Karşısında
EuroBasket'te Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Polonya ile karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
12 Dev Adam, Litvanya’nın Riga kentinde düzenlenen EuroBasket 2025'te son 16 turunda Polonya ile karşılaşıyor. Milyonlar bu maçın sonucunu heyecanla bekliyor.
Nefes kesen karşılaşmada ikinci periyot oynanıyor.
İLK PERİYOT EŞİTLİKLE SONUÇLANDI
İlk periyot sonucu: 19-19
Türkiye-Polonya basketbol maçının ilk periyodu 19-19 beraberlikle sona erdi.
Türkiye, bu maçı kazanması halinde yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşinin galibiyle karşılaşacak.
