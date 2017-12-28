SPK, Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK, Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Bank sistemi için piramit satış sistemi değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamanın devamında, hileli işlemler yapıldığı belirtilerek, sisteme para yatıranların zarara görebileceği kaydedildi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelenmesi neticesinde; Çiftlik Bank adlı oyun platformunun internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getirilerin vaad edildiği, oyun platformunda vaad edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği; ancak söz konusu şirketlerin de zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaad edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplanmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 80 inci maddesi ile kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sistemi'nin özelliklerini bünyesinde barındırması ve hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, konuyla ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158 inci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve 6502 sayılı Tüketici Kanunu’nun 6’ncı ve 80’inci maddeleri kapsamında gereğinin takdir ve ifasını temin etmek üzere Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir" denildi.

HİSSESİNİ BUGÜN DEVRETTİ

Son günlerde hakkında bakanlıkların suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank'ın CEO'su olarak gündeme gelen Mehmet Aydın, yüzde 100 hissesine sahip olduğu şirketteki hissesinin tamamını, başka bir şirkete devretti. Söz konusu bu şirketin sahibi ise Kıbrıs merkezli başka bir şirket.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi 15 milyon TL sermayeli. Bu şirket ile ilgili önemli gelişme ticaret sicil gazetesinin bugünki sayısına yansıdı.

Kayıtlara göre, Mehmet Aydın bu şirkette sahip olduğu hissenin tamamını Fame Game Hayvancılık A.Ş isimli şirkete devretti. Bu şirket ise, Kıbrıs'ta kurulu bulunan Fame Game Software Ltd şirketine ait.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Hisse devrinin nedenine ilişkin Çiftlik Bank'ın avukatı Duygu Sarısoy ise hurriyet.com.tr'nin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Çiftlik Bilgi İşlem şirketi dışında başka bir şirketimiz daha var. Bu şirketleri Fame Game A.Ş. bünyesine alıyoruz. Keza, Fame Game'in bağlı olduğu Kıbrıs'taki şirketi de tasfiye edip tek muhattap olarak Fame Game A.Ş. kalacak. Bu şirketin tek sahibi Mehmet Aydın. Bu işlemlerin yapılması ile birlikte Mehmet Aydın şirketin yönetimine de girecek. Nitekim, Fame Game'in Kıbrıs'taki şirkete bağlı olması çeşitli iddialara sebep oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için tüm şirketler Fame Game bünyesinde toplanmış olacak" dedi.

ANA ŞİRKETİN YÖNETİMİNDE YOK

Çiftlik Bank'ın bağlı olduğu Fame Game'nin yönetim kurulunda hali hazırda Savaş Yıkılmaz ve Cafer Çolak bulunuyor. Av. Sarısoy'un verdiği bilgiye göre Mehmet Aydın, kısa süre sonra bu şirketin yönetimine girecek.

BAKANLIKLAR DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Türkiye genelinde binlerce kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank hakkında çeşitli bakanlıklar suç duyurusunda bulunmuştu. Bir tür sadet zinciri olarak görülen sisteme ilişkin inceleme başlatılmıştı.

Çiftlik Bank yetkilileri ise, haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.(hürriyet)