SP Lideri Karamollaoğlu’ndan hükümete sert eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın sürpriz bir görüşme yapacak olan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, akşam saatlerinde kendi sosyal medya hesabından Afrin Harekatı'yla ilgili hükümeti çok sert bir dille eleştirdi.

Günümüzdeki milli meselelerin, siyasi malzeme haline getirildiğini belirten Karamollaoğlu, "MGK toplantılarında konuşulması gereken konular, parti programlarında konuşuluyor. Oysa Kıbrıs Barış Harekâtı’nda “tatile çıktığından” Ayşe’nin haberi bile yoktu. Şimdi aynı Ayşe Abla, tankın yanında sarma sarıyor" diye ifadelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afrin harekatı ile ilgili iktidarı sosyal medya üzerinden çok sert bir dille eleştirdi.

Karamollaoğlu, “İktidar neyi konuşmaya kalksak Zeytin Dalı'nı bahane edip zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalkıyor. Benzin 6 lira olmuş, zamları konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101'inci sıraya gerilemiş ama adaleti konuşamıyoruz çünkü Afrin var” diye ifadelerde bulundu…

İşte Karamollaoğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı açıklamalar;

“AFRİN HAREKATIYLA İLGİLİ GELİŞMELER AK PARTİ’NİN İLÇE KONGRELERİNDE İLAN EDİLİYOR”

“Maalesef günümüzde milli meseleler, siyasi malzeme haline getirilmektedir. Örneğin Afrin Harekâtı ile ilgili gelişmeler AK Parti'nin ilçe kongrelerinde ilan ediliyor.”

“MGK toplantılarında konuşulması gereken konular, parti programlarında konuşuluyor. TV haberlerinde adeta magazin haberi verir gibi operasyon haberleri verilerek harekâtın ciddiyeti zedeleniyor.”

“TATİLE ÇIKTIĞINDAN AYŞE’NİN HABERİ BİLE YOKTU…”

“Oysa Kıbrıs Barış Harekâtı'nda “tatile çıktığından” Ayşe'nin haberi bile yoktu. Şimdi aynı Ayşe Abla, tankın yanında sarma sarıyor.”

“FUTBOL MAÇI DEĞİL VATAN SAVUNMASI YAPIYORUZ”

“İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetesiyle, televizyonuyla herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Futbol maçı değil vatan savunması yapıyoruz.”

“Afrin Harekatı milli bir meseledir parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır.”

“HÜKÜMET OPERASYONU ZEYTİNYAĞI OPERASYONUNA ÇEVİRME ÇABASINDA”

“Ne yazıkki hükümet bu tavrıyla zeytin dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin'i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolu aranıyor.”

“BENZİN ZAMLARINI KONUŞAMIYORUZ… ADALETİ KONUŞAMIYORUZ… ÇÜNKÜ AFRİN VAR”

“Benzin 6 lira olmuş, zamları konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101'inci sıraya gerilemiş ama adaleti konuşamıyoruz çünkü Afrin var.”

“HİÇBİR SUÇU OLAMAYAN BİNLERCE KHK MAĞDURU VAR KONUŞAMIYORUZ… ÇÜNKÜ AFRİN VAR”

“Hiçbir suçu, dosyası olmadığı halde işine iade edilmeyen binlerce KHK mağduru var ama konuşamıyoruz çünkü Afrin var. 1 Milyon taşeron kadroya alınacaktı ne oldu diye soramıyoruz, çünkü Afrin var.”

“ZEYTİN DALI’NI BAHANE EDİP ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR”

“İktidar neyi konuşmaya kalksak Zeytin Dalı'nı bahane edip zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalkıyor.”