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24.12.2017 13:45

"SÖZCÜ davası ortadan kalkmadan FETÖ ile mücadele edilemez"

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"SÖZCÜ davası ortadan kalkmadan FETÖ ile mücadele edilemez"
CHP’nin hukukçu Milletvekili Levent Gök, “SÖZCÜ Gazetesi’ne FETÖ’cü suçlamasıyla başlatılan operasyon ortadan kalkmadan, bu ülkede FETÖ ile mücadele edildiği söylenemez” dedi.

Başak KAYA / Sözcü -  CHP Ankara Milletvekili Gök, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “SÖZCÜ'yü FETÖ'cü olarak yaftalamak ters algı operasyonundan ibarettir ve FETÖ yararına bir hamleden başka anlam da taşımaz. Yıllardır yaptıkları gazetecilik ile laik, demokratik Türkiye'nin savunucusu haline gelmiş olan SÖZCÜ Gazetesi; Türk Ordusu'na kumpas kurulduğunda tek başına tüm mağdurların sesi olmuş ardından da, FETÖ'cü savcılar tarafından hedefe oturtulmuştur.”

“CUMHURİYET'İN GÖZCÜSÜ”

“Şimdi yine Fetullahçı Terör Örgütü yararına SÖZCÜ'ye bedel ödetilmek, üzerinde baskı kurulmak istenmektedir. SÖZCÜ'nün yayın çizgisi, Atatürk'ün çizdiği aydınlanma yoludur. Kurulduğu günden beri ‘Cumhuriyetin gözcüsü, halkın sözcüsü' sloganıyla asıl varlık sebebini ortaya koymaktadır. SÖZCÜ Gazetesi'ni suçlayanların toplumda hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Ocak ayında yapılacak olan duruşmada bu dava kapatılmalı bu utanca ve yalana son verilmelidir.''

‘EN AĞIR SUÇ KONUŞMAK'

Eski DGM Savcısı ve CHP Muğla Milletvekili Ömer Suha Aldan da yaptığı açıklamada “Günümüzde artık yargı mensupları artık birilerinin cebine girene değil de, birilerinin ağzından çıkanlara ya da düşüncesine odaklanmış durumdalar'' dedi ve şunları söyledi: “Şu anda en ağır suç konuşmak ve düşünce açıklamak oldu. Eğer hoşa gitmeyen bir düşünceniz varsa hemen terörist olursunuz. Terör örgütüne yardım etmekle suçlanırsınız. Böylece muhalefet susturulmaya çalışılıyor. Bir bakanın ana muhalefet liderinin tehdit ettiği bir ortamda can ve mal güvenliği, hukuk güvencesi yoktur. SÖZCÜ davası da bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıkan bir davadır.”

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