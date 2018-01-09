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09.01.2018 11:40

"Söz hakkı çevirmenin değil, sansürcü zihniyetin ne yazık ki!"

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"Söz hakkı çevirmenin değil, sansürcü zihniyetin ne yazık ki!"
Türk Hava Yolları’ndaki alt yazı skandalı tartışılmaya devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan bir içerikte, THY uçuşunda yayınlanan dizide yer alan ‘eşcinsel’ kelimesinin ‘sapkın’ olarak çevrildiği ortaya çıkmıştı.

Can Coşkun / Halk Tv  THY’nin uçakta izlettiği yabancı dizi ve filmlerde geçen bazı kelimeleri sansürleme yoluna gitmesine ilişkin Halk TV’den Can Coşkun’a konuşan çevirmenler, kurumun çeviri talimatnamesinde birçok sansür maddesi yer aldığını vurguladı.

"ŞAŞIRMADIM"

Başta The Big Bang Theory, Game of Thrones gibi yapımlar olmak üzere birçok dizi ve filmin çevirisine imza atan ‘eşekherif’ rumuzlu Cem Özdemir, “Şaşırmadım” diyerek söze başlıyor. Özdemir bu tip dayatma ve sansürler nedeniyle ‘’resmi’’ çevirilerden uzak durduğunu belirtiyor.

"BU SANSÜRLERİN YER ALDIĞI THY TALİMATNAMELERİ VAR"

How I Met Your Mother ve The Walking Dead dizilerinin çevirilerine imza atan, çok sayıda dizi ve filmin çevirmeni Nazo82 rumuzlu Nazlı Hanım ise, THY’nin talimatnamesini gördüğünü ve bu tip sansür kurallarının o talimatnamede yer aldığını söylüyor.

İşte çevirmenlerin THY’deki alt yazı skandalına karşı yorumları:

Cem Özdemir / eşekherif

“Açıkçası şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Televizyonda da benzerlerini sürekli görüyoruz, çünkü çevirmenlere çok acımasız kurallar dayatılıyor.
Sansüre ne şekilde olursa olsun karşı bir çevirmen olarak sadece bu sebepten ötürü 'resmi' çevirilerden uzak duruyorum. "TV'de alıştık, THY'de de olabilir veya aynı çevirileri kullanıyor olabilirler," demeyeceğim çünkü kabul edilemez bir durum olarak görüyorum.
Alışmamamız gerekiyor, izlemek istediğimiz yapımları yönetmen ve senaristlerin izlememizi istediği şekilde eksiksiz izlememiz gerekiyor. Üzücü.”

Nazlı Hanım / nazo82

“Ben de profesyonel olarak çeviri yaptığım için bu durumun çevirmenin inisiyatifinde olmadığını çok iyi biliyorum maalesef. Her kurumun kendince kuralları oluyor ve bizzat çalışmamış olsam da THY ile çalışan alt yazı ajansının çevirmenlere gönderdiği talimatnamede bu tip haddini aşan sansür kurallarının olduğunu gördüm.
Ne yazık ki buna benzer sansür kuralları başka kurumlarda da ortaya çıkıyor ve çevirmen bu kurallara uymak zorunda kalıyor. Çeviride elbette sansüre ve daha da ziyadesi gerici bir zihniyet yaratılmaya çalışılmasına karşıyım lakin bu konuda söz hakkı çevirmenin değil, sansürcü zihniyetin ne yazık ki.”

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