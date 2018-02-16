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16.02.2018 20:15

Söz dizisinden 'Siyon yıldızı' iddialarına yanıt

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Söz dizisinden 'Siyon yıldızı' iddialarına yanıt
Söz dizisinin 34. bölümünde Afrin operasyonu için değerlendirme yapmak üzere bir araya gelen "özel kuvvetler"in toplandığı odada "Siyon Yıldızı" figürü yer aldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddialarla ilgili yazıılı bir açıklama yapan dizinin yapım şirketi Tims&B Productions, figürün ışık yansımasından kaynaklanan bir gölge olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirtti. İşte yapım şirketinin o açıklaması:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında “Bütünleştirici” unsurunu esas alarak değerli askerlerimizin ve aziz şehitlerimizin duruşuna ve ruhuna sadık kalarak tasarladığımız “SÖZ” dizimizin yayınlanan en son bölümünde saygıdeğer medyamızın dikkat çekmesi üzerine incelemede bulunduğumuz 34. Bölümde bir sahnede tamamen ışık yansıması olarak yerde çıkan bir gölge şekli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Bilmenizi isteriz ki bu durum kesinlikle istenmeden, planlanmadan ve oyuncularımızın sahne içerisindeki dizilimlerinden ötürü, anlık bir ışık yansıması ile tesadüfen meydana gelmiştir. Bilinçli hiçbir durum söz konusu değildir. Peygamber Ocağı olarak bilinen şanlı ordumuzun en hassas birliklerinden biri olan “Özel Kuvvetler” in hikayelerini anlattığımız dizimizde çok büyük bir hassasiyet ile çalışmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" 

Tims&B Productions

Siyon Yıldızı nedir?

Siyon Yıldızı, İsrail bayrağında yer alan 8 köşeli yıldız motifine denir. Davut'un yıldızı olarak da biliniyor.

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