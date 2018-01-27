Soylu'dan 'Savaşa hayır' diyen TTB'ye: Ahlaksızlık, cibiliyetsizlik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'e yönelik harekata 'Savaşa hayır' diyerek karşı çıkan Türk Tabipler Birliği'nin 'aymaz, ahlaksız, cibiliyesiz olduğunu' savundu.

Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan meslek odalarına karşı hükümetten tepkiler yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan sonra bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile AK Parti Merkezefendi İlçe Teşkilatının Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci olağan kongresine katıldı.

'İÇİM İÇİMİ YİYOR…'

Soylu, TTB'nin 'Savaşa hayır' dediği için 'içinin içini yediğini' söylerken, "Bu anlayışı duyduğumuzda bu anlayışı okuduğumuzda, hissettiğimizde acaba bunlar bu memlekete mensup mu kendi kendimize soruyoruz" dedi.



Siyasetin, bakanlığın bir gün biteceğini söyleyen Soylu, 'en onurlu işin Türkiye'nin vatandaşı olmak olduğunu' söylerken şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta ve barıştayken bir terör örgütüyle beraber Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır, cibilliyetsizliktir, başka hiçbir şey değildir."



'3.5 MİLYON SURİYELİYİ GÖNDERECEĞİZ'

"Bugün dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz" diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün evlatlarımız büyük mücadele veriyorlar, inşallah oralar sulha kavuşacak, 3.5 milyon bizim misafirimiz de kendi topraklarıyla huzur içerisinde orada buluşacaklardır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur, hiçbir tarihte de olmamıştır. Biz büyük bir milletiz, zorlukta başkasının toprağına göz diken bir millet hiçbir daim olmadık. Üzerimize düşen bir sorumluluğu dünya sırtını dönse de getirmek zorunda olduğumuzu elbette ki biliyoruz."