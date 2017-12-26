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26.12.2017 02:35

Soylu KHK ile ihraç edilen İsmin nikah şahidi çıktı!

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Soylu KHK ile ihraç edilen İsmin nikah şahidi çıktı!
Hükümetin önceki gün çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle memuriyetten ihraç edilen diplomat Mehmet Yavuz Arabul’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dostu olduğu ortaya çıktı.

"Olağanüstü Hal" uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Çıkan KHK ile, 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

İhraç edilenler arasında diplomatlar da vardı. FETÖ şüphesiyle ihraç edilen memurlar arasında ise çok dikkat çeken bir isim yer aldığı anlaşıldı.

O isim ile bir süredir sosyal medyada FETÖ’yü öven eski konuşmaları paylaşılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 695 sayılı KHK ile bugün ihraç edilen diplomat Mehmet Yavuz Arabul ailesinin nikahında çekildiği fotoğraf ile tebrik mesaj yayınladığı anlaşıldı. Soylu o paylaşımında, “Arabul-Uluçay ailelerinin kıymetli evlatları Gözde-Mehmet Yavuz'un nikahında idik. Çok yakışmışlar. Allah mesut etsin” ifadelerini kullanıyor.

İşte tartışma yaracak o paylaşım:

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