Soyağacı uygulaması yeniden açıldı: İşte o değişiklik

e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulmuştu. Yapılan çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı.

E Devlet'te hizmete giren yeni uygulama olan soyağacı sorgulama dün gece tekrar açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fakat gördüğü aşırı talep dolasıyla kilitlenen soyağacı sorgulama hizmeti askıya alınarak teknik altyapı çalışması için durdurulmuştu. Soyağacı sorgulama ekranı dün tekrar açıldı.. İşte detaylar

E Devlet soyağacı sorgulama ekranı merakla bekleniyordu. Yeni uygulamanın duyurulmasının ardından gördüğü yoğun talep nedeniyle diğer uygulamalarda kullanılamaz hale gelmiş E Devlet sistemi tamamen kilitlenmişti. Uygulamanın tekrar açılmasıyla farklı bir uygulama da devreye sokuldu. Bundan sonra vatandaşlar soyağacı taleplerini sisteme ilettikten sonra talep sırasına göre belge alınabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nin gerçekleştirdiği çalışma sonrasında soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebiliyorlar.

Aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak paylaşımı durdurulan "alt-üst soy raporu"nun sorgulama sayfası yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı yeniden yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenebilecek.

Vatandaşların belgeyi edinebilmek için talep oluşturmasının ardından ekrana otomatik olarak "Alt-üst soy bilgisi talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresine bilgilendirme yapılacaktır." mesajı geliyor.