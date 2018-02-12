Soyağacı sorgulama sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Birçok bürokratik işlemi kamu kurumlarına gitmeden yapabilme imkanı sağlayan e-Devlet, soyağacı sorgulama hizmetiyle de dikkatleri üstüne çekti.

8 Şubat'ta kullanıma açılan hizmet, yoğun ilgi gördü ve e-Devlet'in geneline erişimde sorunların yaşanmasına neden oldu. Aynı günün akşam saatlerinde sisteminin genelindeki problemi düzelten e-Devlet, 9 Şubat sabah saatlerinde soyağacı sorgulama bölümünü askıya aldı.

"EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE KULLANILABİLECEK"

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre devreye yeni bir bakanlık girdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. 'Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir' konusundaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız, sakin olmaları” dedi.